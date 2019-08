Qualifications : la favorite abandonne

Première tête de série des qualifications de la Coupe Rogers, la Chinoise Shuai Zhang a abandonné tôt en deuxième manche de son match contre la Russe Anastasia Potapova, dimanche, à l’Aviva Centre de Toronto.

Zhang tirait de l’arrière 7-6 (2) et 1-1 lorsqu’elle a lancé la serviette, offrant la chance à sa rivale d’accéder au tableau principal. Potapova avait défait l’Ottavienne Gabriela Dabrowski en trois sets lors de son duel de premier tour qualificatif, samedi.

Pour leur part, les deuxième et troisième favorites de l’étape prétournoi, soit l’Américaine Alison Riske et l’Australienne Ajla Tomljanovic, ont confirmé leur place à la compétition qui s’amorcera lundi. Tombeuse de la Canadienne Carol Zhao la veille, Riske a disposé de sa compatriote des États-Unis Varvara Lepchenko 6-4 et 6-4. Tomljanovic a battu une autre joueuse du pays de l’Oncle Sam, c’est-à-dire Christina McHale, 6-4 et 7-6 (2).

Championne olympique aux Jeux de Rio en 2016, la Portoricaine Monica Puig a mordu la poussière à son deuxième match des qualifications, perdant 6-3 et 6-2 devant Jennifer Brady.

