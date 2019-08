Match sans point ni coup sûr combiné pour les Astros et Sanchez

Les anciens des Blue Jays de Toronto Aaron Sanchez et Joe Biagini, acquis mercredi à la date limite des transactions par les Astros de Houston, ont combiné leurs efforts samedi pour offrir un match sans point ni coup sûr à leur nouvelle équipe.

Les Astros ont ainsi défait les Mariners 9 à 0 à Houston.

Il s’agit du deuxième match sans point ni coup sûr combiné (réussi par plusieurs lanceurs) cette saison, et le 14e de l’histoire du baseball majeur.

Sanchez est celui qui a entamé le match. En six manches de travail, il n’a concédé que deux buts sur balles en plus de passer six joueurs dans la mitaine.

Biagini, a pour sa part été en action en huitième manche.

Will Harris et Chris Devenski ont également été au monticule pour les vainqueurs.