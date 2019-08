Coupe Rogers : deux Québécoises éliminées

Les huit Canadiennes en action au premier tour des qualifications de la Coupe Rogers de Toronto, dont les Québécoises Françoise Abanda et Catherine Leduc, ont toutes plié l’échine, samedi, à l’Aviva Centre.

Classée au 224e rang mondial, Abanda s’est inclinée 6-4 et 6-3 devant la Tunisienne Ons Jabeur, détentrice du 59e échelon et huitième tête de série de l’étape prétournoi. Celle-ci a été dominante au service en vertu de 10 as, concédant un seul bris.

Pendant ce temps, la représentante de la Belle Province a accordé sept chances de briser et a vu Jabeur en profiter quatre fois.

De son côté, Leduc a été blanchie 6-0 et 6-0 par la Suédoise Rebecca Peterson, 11e favorite des qualifications et 70e de la WTA.

Six bris ont permis à la Scandinave de défaire son adversaire en 50 petites minutes. La perdante, qui se trouve au 788e rang du classement international, a gagné seulement 13 des 41 points disputés sur son service.

Effort vain de Dabrowski et de Branstine

Parmi les autres athlètes locales sur le terrain, la vétérane Gabriela Dabrowski a livré une bonne bataille à la Russe Anastasia Potapova, qui a toutefois eu le dernier mot avec un gain de 6-4, 3-6 et 6-3. Occupant la 362e place en simple, Dabrowski a capitalisé sur deux de ses 10 occasions de briser.

Pour sa part, Carson Branstine a baissé pavillon 7-6 (4) et 6-3 devant la Roumaine Mihaela Buzarnescu, septième favorite du tableau qualificatif. Neuf bris, dont cinq réussis par la gagnante, ont marqué l’affrontement de 1 h 43 min.

Pendant ce temps, l’Allemande Tatjana Maria a rapidement réglé le cas de Layne Sleeth en vertu d’un triomphe en deux sets identiques de 6-2. La Russe Ekaterina Alexandrova a été davantage expéditive à l’égard de Louise Kwong, l’emportant 6-0 et 6-1.

Et l’Américaine Alison Riske, deuxième favorite des qualifications, n’a pas lésiné non plus, disposant de Carol Zhao en deux manches de 6-2 et 6-1.

Finalement, une autre joueuse du pays de l’Oncle Sam, Christina McHale, a eu raison d’Ariana Arseneault au compte de 7-5 et 6-2.

Chez les autres gagnantes de la journée, il y a la Chinoise Shuai Zhang, favorite des qualifications, ainsi que la Portoricaine Monica Puig, championne olympique des Jeux de Rio en 2016.

Le deuxième tour qualificatif est prévu dimanche et les rencontres du tableau principal s’amorceront lundi.

La chaîne TVA Sports diffusera les matchs du tournoi jusqu’au 11 août.