Les Blues de retour à la planche à dessin

L’euphorie du triomphe en finale de la coupe Stanley est bel et bien derrière les membres de l’organisation des Blues de St. Louis qui songent déjà à ce qui les attend la saison prochaine.

Au moment où les joueurs et les dirigeants célèbrent leur victoire avec le précieux trophée à divers endroits de la planète, certains doivent commencer à réfléchir quant à la planification des semaines à venir. Le camp d’entraînement se mettra en branle dans un peu plus d’un mois et la partie n’est pas gagnée d’avance. Les autres formations de la Ligue nationale risquent de faire la vie dure aux nouveaux champions s’ils ne sont pas prêts.

«Nous sommes dans un monde où personne ne se préoccupe de ce que vous avez réalisé hier. Ce qui compte, ce sont vos accomplissements d’aujourd’hui et de demain, a déclaré le directeur général des Blues, Doug Armstrong, au site NHL.com. Nos joueurs comprennent cela. Les économistes disent qu’il faut de bonnes années pour recevoir de l’argent. Donc, on doit tous connaître de bonnes saisons pour conserver nos emplois. C’est la nature du sport. Je ne crois pas que la complaisance s’est installée dans ce groupe.»

Évidemment, quelques ajustements pourraient être nécessaires, question de garder les hockeyeurs sur le qui-vive et de les inciter à poursuivre sur la voie appropriée.

«[L’entraîneur] Craig [Berube] et moi-même travaillons sur cela. Ce mois-ci, nous allons nous assurer d’être sur la même longueur d’onde afin de demeurer sur le droit chemin, a affirmé Armstrong. Nous avons obtenu du succès comme organisation au cours de la présente décennie. Nous sommes fiers de bien nous préparer à chaque année et cette fois ne devrait pas être différente à cet égard.»

Quelques places à gagner

Même s’ils sont les monarques de la coupe Stanley, les Blues restent ouverts à l’idée de voir des jeunes faire leur place au sein de leur club. Les Robert Thomas, Samuel Blais et Ivan Barbashev peuvent-ils assumer davantage de responsabilités? Jordan Kyou est-il en mesure de rester dans l’équipe régulière?

«Les joueurs sont plus jeunes, plus rapides. Le jeu évolue constamment et change tout le temps. Nous devons nous adapter en conséquence. Nous avons des gars souhaitant conserver leur temps de glace, d’autres voulant garder leur poste. Certains espèrent une place plus importante au sein des unités spéciales. Et il y a des jeunes qui veulent un boulot», a résumé le DG.