Javier Baez propulse les Cubs

Javier Baez a produit trois points, dont deux à l’aide de son 26e circuit de la saison, dans une victoire de 6 à 2 des Cubs contre les Brewers de Milwaukee, vendredi après-midi, au Wrigley Field de Chicago.

Baez a étiré les bras en troisième manche alors que Kris Bryant était sur les sentiers. Il a ainsi donné les devants 3 à 1 à l’équipe locale. Wilson Contreras a marqué le point gagnant quelques instants plus tard, sur un simple du lanceur Jose Quintana.

Baez a généré le dernier point des siens, en sixième manche, en poussant Nicholas Castellanos à la plaque sur un optionnel.

Jason Heyward s’est également illustré du côté des favoris de la foule en claquant son 16e circuit de la saison dès sa première présence au bâton.

Du côté des Brewers, Ryan Braun a claqué sa 16e longue balle de la campagne.

Quintana (9-7) a obtenu la victoire. Le partant des Cubs a alloué deux points et sept coups sûrs en six manches de travail, en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.

Pour sa part, Zach Davies (8-5) a encaissé le revers. En quatre manches sur la butte, le lanceur des Brewers a concédé quatre points, sept coups sûrs et deux buts sur balles.

Ce gain permet aux Cubs de devancer les Brewers au deuxième rang de la section Centrale de la Ligue nationale. Ils tenteront d’augmenter leur avance sur la formation de Milwaukee samedi, dans le deuxième match d’une série de trois.