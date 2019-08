Deux espoirs québécois soulèvent le Canada

Le Québécois Gabriel Fortier a amassé un but et une mention d’aide dans un gain de 5 à 2 du Canada sur la Suède, vendredi après-midi, à Plymouth, aux États-Unis, dans le cadre d'un match de la Vitrine Sport Chek du Mondial junior 2019.

Les deux formations étaient composées de joueurs de moins de 20 ans. En plus du Canada et de la Suède, cet événement rassemble les États-Unis et la Finlande.

Dans l’affrontement du jour, l’unifolié a ouvert la marque durant les premières secondes de la rencontre. Akil Thomas a fait dévier un tir de la pointe de Justin Baron.

Une douzaine de minutes plus tard, Benoît-Olivier Groulx a inscrit le filet vainqueur. Sur cette réussite, Fortier a obtenu une mention d’aide.

Le capitaine du Drakkar de Baie-Comeau, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en 2018-2019 a ajouté un but à sa fiche. Il a déjoué le gardien Jesper Eliasson au deuxième vingt.

Connor McMichael a marqué lors du dernier tiers. Celui-ci a placé la rondelle derrière la ligne des buts au moment où deux Suédois se trouvaient au cachot. Carson Focht a inscrit le dernier but des siens dans un filet désert.

Devant la cage des Canadiens, Hunter Jones a repoussé les neuf tirs dirigés contre lui, tandis qu’Olivier Rodrigue a été déjoué deux fois en 16 lancers.

Le Canada, qui a maintenant une fiche de 2-1, se mesurera aux États-Unis, samedi, pour son dernier affrontement du tournoi.

Les représentants de l’unifolié avaient eu le meilleur sur leurs voisins du Sud au compte de 4 à 1, mardi dernier.