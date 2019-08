Coupe Rogers: Petra Kvitova se retire

La Tchèque Petra Kvitova s'est retirée de la Coupe Rogers de Toronto, vendredi matin, en raison d'une blessure à un avant-bras.

Celle qui s'était imposée au Canada en 2012 a besoin de repos pour traiter cette blessure qui s'était manifestée lors de Roland-Garros.

«Je suis vraiment très déçue d’avoir à me retirer de la Coupe Rogers, a commenté Kvitova, dans un communiqué. Ma blessure à l’avant-bras continue de me causer des problèmes et, sur les conseils de mon équipe médicale, j’ai pris la décision de ne pas faire le voyage au Canada. Toronto me manquera, mais je souhaite beaucoup de succès à Karl et au tournoi.»

En conséquence, l'Américaine Serena Williams est désormais la huitième tête de série de la compétition et sa soeur, Venus, qui avait en poche un laissez-passer, accède directement au tableau principal. C'est la Russe Svetlana Kuznetsova qui a hérité de son laissez-passer.