Vladimir Guerrero fils en met plein la vue aux Orioles

Vladimir Guerrero fils a encore une fois livré une performance spectaculaire, jeudi soir, à Baltimore, en frappant deux circuits et en produisant quatre points dans une victoire de 11 à 2 des Blue Jays de Toronto contre les Orioles.

Le joueur de troisième but des Jays a lancé les visiteurs avec un circuit de deux points en troisième manche. Il est revenu à la charge en sixième avec un double d’un point. L’athlète de 20 ans a couronné sa soirée de travail avec un circuit en solo, son 13e de la saison, en huitième manche.

Danny Jansen a lui aussi fait des dommages avec la longue balle. Le receveur de la formation torontoise a généré trois points en sixième manche en propulsant la balle de l’autre côté de la clôture alors que Teoscar Hernandez et Billy McKinney étaient sur les sentiers.

McKinney et Grichuk s’éclatent aussi

McKinney et Randal Grichuk ont également étiré les bras pour les Jays. Le premier a permis aux siens d’ajouter deux points en neuvième manche avec son huitième circuit de la saison. Quant à Grichuk, il a cogné son 18e coup de canon de la campagne, en cinquième manche.

Du côté des Orioles, Trey Mancini a frappé son 25e circuit de la saison, en huitième, aux dépens du releveur Jason Adam.

Trent Thornton (4-7) a été le lanceur gagnant. En six manches de travail, il n’a alloué qu’un point et cinq coups sûrs, en plus de retirer deux frappeurs sur des prises.

Le revers a été porté à la fiche d’Asher Wojciechowski (2-4), qui a concédé quatre points, six coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et deux tiers.

Les Jays seront en quête d’une cinquième victoire consécutive, vendredi, à Baltimore, où ils disputeront le deuxième match d’une série de quatre contre les Orioles