Pro-Am Gagné-Bergeron: un projet qui en aide plus d'un

Devenu au fil des ans l’un des événements de sports caritatifs les plus importants dans la région de Québec, le Pro-Am Gagné-Bergeron s’apprête à redonner pour la 11e année à des organismes œuvrant auprès des enfants.

Si la participation de vedettes de la LNH comme Marc-Édouard Vlasic, Brad Marchand et Paul Stastny est le point fort du rendez-vous, en coulisses, ce sont des milliers d’enfants qui reçoivent un coup de main inestimable chaque année.

Lorsque la partie de hockey mettant en vedette professionnels et amateurs s’amorcera sur la glace du Centre Vidéotron, le 8 août prochain, les organisateurs auront une pensée pour les cinq causes qu’ils embrassent.

Depuis la création du projet qui emprunte les noms de l’ancien joueur Simon Gagné et de l’attaquant des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, 1,4 million de dollars ont été versés au Pignon Bleu, à Leucan, à la Fondation Philippe Boucher, à la Fondation Maurice Tanguay et à la Fondation Simple Plan. L’an passé seulement, le Pro-Am avait amassé 428 000 $ pour sa première édition au domicile des Remparts.

Manger à leur faim

Il faut toutefois voir au-delà des chiffres. Au Pignon Bleu, qui veille à la sécurité alimentaire des enfants et des familles depuis 1991, la contribution du Pro-Am est devenue cruciale sur ses activités quotidiennes. Chaque matin, l’organisme de la rue Saint-Vallier nourrit 5500 petites bouches via l’argent généré par les donateurs, la vente de billets et d’autres partenaires. « On ne pourrait pas rejoindre le même nombre d’écoles sans le Pro-Am Gagné-Bergeron. Ce sont 200 000 collations que l’on dessert dans nos 16 écoles partenaires. Ça fait une différence majeure dans la vie des jeunes », explique la directrice générale Roseline Roussel.

«C’est dur à croire qu’il y a de la misère comme ça à Québec. On voit beaucoup de causes pour aider à l’extérieur du pays, mais on a des gens à côté de chez nous qui ont besoin d’aide. [...] Ça avait du sens il y a plusieurs années d’embarquer les gens du Pignon Bleu dans l’aventure», a poursuivi Gagné, qui a appris l’importance de redonner au suivant par l’entremise de son père Pierre.

Impact immédiat

Malgré l’aide estimée à 65 000 $ lors de la dernière année, à laquelle s’ajoutent différentes subventions, le Pignon Bleu est incapable de rejoindre tous les enfants qui cherchent de quoi se remplir le ventre. Or, plus d’amateurs réserveront leur billet au coût de 25 $, plus le chèque sera significatif, rappelle le président du comité organisateur, Alain Rioux.

«On souhaite aller plus loin et aller rejoindre tous les enfants qui ont de la difficulté au niveau alimentaire et de sécurité alimentaire, mais il y a un manque de fonds. [...] Notre service est clé en main, alors on livre tous les jours dans nos écoles partenaires. Ça prendrait plus d’effectifs et c’est toujours une course d’aller chercher du financement», note Mme Roussel, dont l’organisme offre aussi le repas du midi à 130 jeunes de milieux défavorisés.

Associé depuis longtemps à Leucan, Gagné a d’ailleurs été touché de près dans les derniers mois alors que le fils d’un ami a reçu un diagnostic de leucémie. Le natif de Sainte-Foy s’implique également dans la distribution de paniers de Noël aux Fêtes.

«On veut que le monde aille du plaisir et un bon spectacle, mais ils donnent un méchant coup de pouce à ces organisations en assistant au match. Ça fait la différence au bout du compte quand on remet le chèque», a mentionné l’ancien des Flyers, des Kings, du Lightning et des Bruins.

«Tu ne te rends pas toujours compte du monde qui en a besoin et qu’il y en a plus qu’on pense», a enchaîné Patrice Bergeron.

En plus des billets réguliers toujours disponibles, l’organisation du Pro-Am souligne qu’une vingtaine de laissez-passer à 1000 $ l’unité donnant accès aux joueurs pendant l’entracte et aux membres du groupe Simple Plan, à des sièges derrière le banc ainsi qu’à de la nourriture à volonté peuvent toujours être achetés en contactant la direction du Pignon Bleu.