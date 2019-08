Les Flames rachèteront le contrat de Michael Stone

Les Flames de Calgary ont placé le nom du défenseur Michael Stone au ballottage, jeudi, dans le but de racheter son contrat.

C'est ce qu'a indiqué le réseau Sportsnet.

En 2019-2020, l’arrière de 29 ans devait écouler la troisième et dernière année d’une entente lui rapportant 3,5 millions $ annuellement.

Le rachat aura un impact d’un peu plus de 1,6 million $ sur la masse salariale des Flames pour les deux prochaines campagnes.

Stone a disputé seulement 14 parties avec la formation de l’Alberta la saison dernière, récoltant cinq mentions d’aide. Choisi au troisième tour de l’encan 2008 par les Coyotes de Phoenix, le natif de Winnipeg a amassé 29 buts et 88 aides pour 117 points en 439 matchs dans la Ligue nationale.

Un an de plus pour A.J. Greer au Colorado

Le Québécois A.J. Greer a paraphé une nouvelle entente d’un an avec l’Avalanche du Colorado, jeudi.

L’équipe évoluant à Denver en a fait l’annonce sur son compte Twitter, sans toutefois donner les clauses financières de ce nouveau contrat.

Le natif de Joliette a disputé 14 parties avec l’Avalanche en 2018-2019, amassant un but et une mention d’aide. En trois saisons chez les professionnels, il a récolté un but et cinq aides en 37 matchs dans le circuit Bettman.

Cet été, Greer a fait parler de lui pour les mauvaises raisons, puisqu’il a été arrêté et accusé d’assaut à la suite d’une bagarre dans un appartement de New York, au début du mois de juillet.

Accompagné du joueur des Blue Jackets de Columbus Sonny Milano, l’athlète de 22 ans a eu maille à partir avec un individu par rapport à une facture dans une boîte de nuit, selon le quotidien «New York Post».

Matt Cullen de retour avec les Penguins, mais dans les bureaux

Un peu plus de trois semaines après avoir annoncé sa retraite du hockey professionnel, Matt Cullen est de retour avec les Penguins de Pittsburgh, puisqu’il s'est joint jeudi au service hockey de cette formation, à titre de responsable du développement des joueurs.

L’homme de 42 ans a disputé 21 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dont trois avec la formation de la Pennsylvanie.

«Les connaissances du jeu de Matt et sa compréhension de notre organisation feront de lui un atout important pour le futur, a indiqué le directeur général des "Pens", Jim Rutherford, dans un communiqué. Avec plus de 20 ans dans la LNH et ses trois conquêtes de la coupe Stanley, nous sommes certains qu’il continuera d’avoir une influence positive sur nos joueurs.»

Cullen a remporté les séries éliminatoires du circuit Bettman une première fois avec les Hurricanes de la Caroline (2006) et deux autres fois avec les Penguins (2016 et 2017).

Également, il a disputé 1516 matchs en saison régulière dans la LNH avec les Mighty Ducks d'Anaheim, les Panthers de la Floride, les Hurricanes, les Rangers de New York, les Sénateurs d’Ottawa, le Wild du Minnesota, les Predators de Nashville et les Penguins. Il a inscrit 266 buts et 731 points durant le calendrier régulier, ajoutant 19 buts et 58 points en 132 rencontres éliminatoires.

«"Cully" était un joueur cérébral et un grand leader, a dit l’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan. Il est un entraîneur naturel qui offrira de bons conseils à notre personnel d’instructeurs et nos patineurs. Nous sommes heureux de l’ajouter à notre équipe.»