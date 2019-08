Le lutteur Harley Race est décédé

L’ancien champion de lutte professionnelle Harley Race est décédé des suites du cancer du poumon à l’âge de 76 ans.

Ses proches ont confirmé la nouvelle par le biais de son compte Twitter, jeudi après-midi.

Le natif du Missouri a œuvré dans l’univers de la lutte pendant 31 ans, agissant également comme gérant et personnalité à l’extérieur de l’arène. Race est l’un des six hommes de l’histoire ayant accédé au Temple de la renommée de la World Wrestling Entertainment (WWE), de la National Wrestling Alliance (NWA), du bulletin «Wrestling Observer» et de l’organisation Pro Wrestling.

Ayant lutté entre autres au Canada, aux États-Unis, au Mexique et au Japon, Race a effectué ses débuts dans les années 1960 et a livré plusieurs combats avec les grands de son époque, dont Ric Flair et Dusty Rhodes au sein de la NWA lors de la décennie 1970. À la WWE, il a surtout incarné un roi antipathique sous la gouverne de son gérant Bobby Heenan à partir du milieu des années 1980.