Le gardien Louis Domingue est sur le marché

Malgré une bonne saison l’an dernier, le gardien Louis Domingue ne fait plus partie des plans du Lightning de Tampa Bay.

Avec l’acquisition de Mike Condon mardi, le directeur général Julien BriseBois a reconnu qu’il tente d’échanger le portier québécois.

«Nous examinons la possibilité d’échanger Louis Domingue à une autre organisation où il aura l’occasion de jouer davantage, a dit BriseBois dans une vidéo diffusée mardi par le Lightning sur Twitter. Le plan reste le même : Andrei Vasilevskiy est notre numéro un, Curtis McElhinney est le substitut.»

Avec l’embauche pour deux ans de McElhinney comme joueur autonome en juillet, il était clair que Domingue n’avait plus sa place à Tampa Bay. Mais avec l’échange de Condon des Sénateurs d’Ottawa contre le contrat de Ryan Callahan, qui est blessé, il n’y en a pas non plus dans les mineures.

«Mike Condon était en voie de connaitre une belle carrière dans la LNH avant de subir des blessures. Il sait qu’il ira à Syracuse [le club-école du Lightning], a dit BriseBois. Scott Wedgewood est notre troisième gardien dans l’organigramme.»

Ces deux gardiens se partageront donc le filet dans la Ligue américaine, laissant Domingue dans l’incertitude. Le gardien de 27 ans a remporté 21 rencontres contre seulement 5 défaites, avec un pourcentage d’efficacité de ,908, durant la dernière campagne avec le Lightning.

Le sort d’un autre gardien québécois, Zachary Fucale, est aussi compromis. Celui qui avait été repêché par le Canadien en 2013 a signé une entente d’une saison à un volet de la Ligue américaine au début juillet pour évoluer avec le club-école de Tampa Bay, où il n’y a vraisemblablement plus de place pour lui.

«Je préfère gérer trop de gardiens que pas assez», a précisé BriseBois au «Tampa Bay Times», mardi.