«Il est notre moteur»

Le Lightning de Tampa Bay a récemment accordé un lucratif contrat à long terme au gardien russe Andrei Vasilevskiy. Le directeur général de l’équipe, Julien BriseBois, devra maintenant sceller un accord avec son jeune attaquant Brayden Point.

Vasilevskiy a accepté un pacte de huit ans et 76 millions $. Point devrait également toucher le gros lot, lui qui vient d’écouler la dernière saison de son contrat d’entrée.

Point est un joueur important pour le Lightning, avec ses 92 points en 79 matchs en 2018-2019.

«C’est un jeune exceptionnel, un travailleur acharné qui possède un talent de hockeyeur que beaucoup de monde ne connaît pas, a souligné l’entraîneur des gardiens de l’équipe, Frantz Jean, lors de l’émission Les Partants de TVA Sports, mercredi. Au Québec, vous avez la chance de nous voir jouer un peu lorsque nos matchs sont à TVA Sports ou sur les autres canaux de sports.

«Mais il est l’un des meilleurs joueurs de la LNH et il est un peu notre moteur ici à Tampa. C’est un bon coéquipier et un bon leader. Pour nous, c’est un joueur très important.»

Le cas Louis Domingue

Le Lightning a accordé un contrat au gardien Curtis McElhinney lors de la saison morte en plus d’acquérir le gardien Mike Condon, des Sénateurs d'Ottawa, en retour notamment de l’attaquant Ryan Callahan. Ces mouvements de personnel mettent ainsi fin au parcours du Québécois Louis Domingue dans l’organisation floridienne.

«Lorsque Joe Pavelski a signé avec Dallas, on voulait amener une voix d’un vétéran dans le vestiaire, a confié Jean. Curtis McElhinney était le meilleur candidat. Il a énormément d’expérience dans le hockey professionnel et dans la Ligue nationale. C’est un des bons seconds dans la LNH depuis les 4-5 dernières saisons. Curtis sera notre second l’année prochaine.

«Mike Condon nous apporte beaucoup de profondeur. On n’a pas beaucoup de jeunes gardiens dans notre organisation qui s’en viennent. De plus, on a Zachary Fucale et Scott Wedgewood.

«[...] Je pense que Julien BriseBois va donner une chance à Louis Domingue, qui a été exceptionnel pour nous l’an dernier, de passer à une autre étape de sa carrière.»

