Garber: la MLS en voie de devenir l'un des plus grands circuits

Les astres s’alignent petit à petit pour que la MLS devienne l’un des plus grands circuits au monde, croit le commissaire Don Garber.

En entrevue avec le journaliste de TVA Sports Nicolas A Martineau mercredi, Garber contenait mal son enthousiasme lorsqu’il a été question d’une éventuelle expansion à St. Louis, un scénario qui devient de plus en plus concret. Voyez l'entrevue ci-dessus.

«Il n’y a rien de complété, mais nous avons eu des discussions très, très avancées avec St. Louis, a-t-il fait savoir. Attendez de voir leurs plans pour le stade. C’est absolument incroyable. On parle de près de 20 acres dans le centre-ville.»

En plus de St. Louis, plusieurs autres dossiers avancent, a indiqué l’homme d’affaires. «Il y a du progrès à Sacramento ainsi qu’à Charlotte, et nous étions à Las Vegas il y a seulement quelques semaines. Il y plusieurs choses qui se passent en ce moment qui, je crois, nous positionnerons pour devenir l’un des plus grands circuits au monde.»

Le commissaire s’est aussi dit lui-même surpris par l’engouement à Austin, qui accueillera une formation en 2021. Plus de 30 000 dépôts pour les billets de saison ont déjà été amassés.

Un format prometteur

Le concours d'habiletés était de retour dans la MLS mardi après une interruption de 18 ans. Garber est satisfait de ce pari, lui qui estime le nouveau format est prometteur.

«C’est un excellent début. Ce sera de mieux en mieux et plus populaire. Nous avions 4000-5000 spectateurs et nous en attendions quelques centaines. Il y a plusieurs façons d’accélérer la compétition et de l’axer davantage sur les habiletés», a-t-il observé.