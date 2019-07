Ryan Callahan échangé aux Sénateurs

Les Sénateurs d'Ottawa ont acquis l'attaquant Ryan Callahan du Lightning de Tampa Bay, mardi.

En retour, la formation de la capitale nationale envoie le gardien Mike Condon en Floride.

Les deux formations ont confirmé la nouvelle, en matinée.

En plus, les Sénateurs reçoivent le choix de 5e tour du Lightning au repêchage de 2020 alors que la formation floridienne met la main sur la sélection de 6e tour en 2020 des «Sens».

Callahan, qui a encore une saison à écouler à son contrat de six ans et 34,8 millions $ (5,8 millions $ sur la masse salariale), est aux prises avec une maladie dégénérative au dos, ce qui a mis un terme à sa carrière. Son nom est inscrit sur la liste des blessés à long terme.

Condon a disputé quatre saisons dans la Ligue nationale de hockey, dont une avec le Canadien de Montréal. Il a été limité à deux sorties avec les Sénateurs en 2018-2019 à cause d’une blessure à la hanche. Au cours de la campagne précédente, à Ottawa, il a maintenu un taux d’efficacité de ,902 et une moyenne de buts alloués de 3,25. Son contrat a un poids de 2,4 millions $ sur la masse salariale et pourrait devenir joueur autonome sans compensation en 2020-2021.