Règlements: Gagnez une paire de billets pour la finale de la Coupe Rogers à Montréal

CONCOURS

« Gagnez une paire de billets pour la Finale de la Coupe Rogers à Montréal »

Règlement de participation

Le concours « Gagnez une paire de billets pour la Finale de la Coupe Rogers à Montréal » est tenu par Groupe TVA inc. et sa chaîne TVA Sports (ci-après collectivement : l’« organisateur du concours » ou les « organisateurs du concours ») du 2 août 2019 à 9h00 heure de l’est (« H.E ») jusqu’au 10 août 2019 à 12h H.E. (ci-après : la « durée du concours »).

ADMISSIBILITÉ

Ce concours s'adresse à toute personne résidant légalement au Québec âgée de 18 ans ou plus. Sont exclus les employés, agents et représentants de l’organisateur du concours, de la Coupe Rogers (collectivement « Tennis Canada ») ainsi que de leurs sociétés affiliées, liées, apparentées, divisions et filiales, de leurs agences de publicité et de promotion, des partenaires, des marchands participants, des fournisseurs de prix, de matériel et de services reliés au présent concours ou de tout autre intervenant directement lié à la tenue de ce concours ainsi que les membres de leur famille immédiate (frères, sœurs, enfants, père, mère), leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces employés, agents et représentants sont domiciliés.

COMMENT PARTICIPER – INSCRIPTION

AUCUN ACHAT REQUIS. Vous devez avoir un compte Instagram valide pour pouvoir participer au concours ainsi qu’être sur le site de la Coupe Rogers à Montréal au Stade IGA. Si vous n’avez pas de compte Instagram, simplement vous en créer un en suivant les instructions.

Une fois connecté à votre compte Instagram, rendez-vous pendant la durée du concours, à la page Instagram de TVA Sports https://www.instagram.com/tvasports/. Pour participer, vous devez vous prendre en photo avec la balle géante de tennis située près du bureau TVA Sports au Stade IGA à Montréal ( la « Balle TVA Sports ») et la publier avec la mention #CRTVASports ! pendant la durée du concours. Si vous ne détenez pas de billet vous permettant d’accéder au Stade IGA et donc à la Balle TVA Sports, vous pouvez participer en prenant une photo de vous avec le Stade IGA en arrière-plan et la publier avec la mention #CRTVASports ! pendant la durée du concours, de la façon ci-haut indiquée.

Si vous soumettez une publication en lien avec le concours, vous acceptez que soit reproduit et communiqué au public, votre réponse, votre identifiant Instagram (incluant photo), dans les plateformes médias jugées appropriées par les organisateurs du concours. MALGRÉ CE QUI PRÉCÈDE, LE FAIT QUE VOTRE PUBLICATION SOUMISE EN LIEN AVEC LE CONCOURS, COMMENTAIRE, VOTRE IDENTIFIANT INSTAGRAM (INCLUANT VOTRE PHOTO), SOIENT REPRODUITS SUR LA PAGE INSTAGRAM DE TVA SPORTS OU MENTIONNÉS EN ONDES OU PLUS GÉNÉRALEMENT EMPLOYÉS DANS DES PLATEFORMES MÉDIAS JUGÉES APPROPRIÉES NE VEUT PAS DIRE QUE VOUS ÊTES GAGNANT OFFICIELLEMENT D’UN PRIX. EN EFFET, LE GAGNANT SERA OFFICIELLEMENT PROCLAMÉ QU’UNE FOIS EN CONTACT AVEC LES ORGANISATEURS DU CONCOURS CONFORMÉEMENT AUX PRÉSENTES, QU’IL SIGNE ET RETOURNE LE FORMULAIRE D’EXONÉRATION DÛMENT COMPLÉTÉ ET QU’IL SE CONFORME AUX CONDITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT (INCLUANT AVOIR BIEN RÉPONDU À LA QUESTION MATHÉMATIQUE).

Ce concours n’est aucunement commandité, appuyé ou administré par Instagram ni associé à ceux-ci. Toute question, remarque ou plainte concernant ce concours doit être adressé aux organisateurs du concours, et non à Instagram.

Les organisateurs du concours, Instagram Inc., et chacun de leurs agents, employés, administrateurs, successeurs et ayants droits respectifs ne peuvent être tenus et ne sont pas responsables en aucun cas relativement à toute participation en retard, mal acheminée, retardée, incomplète, incompatible, (lesquelles seront tous annulées).

Les participants n’ont aucune limite de participation et peuvent donc soumettre autant de publications en lien avec le concours qu’ils désirent.

PRIX

Dans le cadre du concours, un prix est offert :

Prix. Au total, un seul prix est offert. Le prix attribué est constitué d’une (1) paire de billets pour assister à la Finale de la Coupe Rogers à Montréal au Stade IGA le 11 août 2019. La valeur approximative de ce prix est approximativement 1 000$.

Les conditions suivantes s'appliquent au prix:

Chaque prix est non échangeable et non transférable. Chaque prix doit être accepté tel quel. Si une portion du prix n’est pas utilisée, en tout ou en partie, aucune compensation ne sera remise. Advenant qu’une partie ou tout du prix soit remis par voie postale, les organisateurs du concours ne sont pas responsables des retards de livraison, de la perte ou du vol du grand prix incluant à l’occasion et dans le cadre de sa remise.

Sauf stipulation expresse contraire dans la description du prix ci-dessus, sont à la charge de la personne gagnante ou de son invité, tous les coûts, frais et dépenses, y compris, mais sans s'y limiter, les dépenses du séjour, les frais de transport, les assurances, les frais de stationnement et les repas et boissons non spécifiquement inclus à la description. Le prix est valable uniquement pour l’événement mentionné ci-dessus. L’emplacement exact des billets est à la discrétion des organisateurs du concours qui ne peuvent garantir des places contiguës. Les organisateurs du concours ne sont pas responsables du report ou de l’annulation de la représentation visée par le billet.

Sauf stipulation expresse contraire dans la description du prix ci-dessus, les conditions suivantes s'appliquent également : (i) tous les frais ou toutes les dépenses, autres que ceux mentionnés aux présentes sont à la charge de la personne gagnante et/ou de son invité, incluant, mais sans s'y limiter, le transport aller-retour du domicile jusqu'au lieu de départ, les repas, les boissons (alcoolisées et non alcoolisées), les pourboires et les dépenses de nature personnelle, les frais de téléphonie et d’Internet, les transferts, les frais pour les excédents de bagages, les visas, les vaccins et les permis; (ii) le séjour devra, sous peine de nullité, s’être déroulé en totalité aux dates indiquées par les organisateurs du concours; (iii) le séjour ne peut être effectué aux dates autres que celles confirmées par l’organisateur du concours; (iv) aucune place n’est réservée à l’avance de sorte qu’il n’est pas possible de garantir des sièges, des chambres ou des réservations précises; (v) les arrangements et réservations reliés au séjour devront obligatoirement être effectués par le gagnant au plus tard le auprès de la personne responsable chez l’organisateur du concours dans les délais qui lui seront comuniqués; (vi) le gagnant et son invité doivent effectuer le séjour ensemble; (vii) dès que les arrangements et réservations seront effectués, aucune modification n’est acceptée; (viii) si tout ou une portion du prix n'est pas utilisée, pour toute raison, aucune compensation ne sera attribuée au gagnant ou à son invité.

TIRAGE



Le samedi 10 août 2019 à 15h00 H.E., à Montréal, au bureau du Groupe TVA inc. une sélection au hasard d’une (1) publication Instagram sera effectuée parmi l'ensemble des participations valide conformément aux présentes afin d'attribuer les prix.

Les chances que la publication d'un participant sur Instagram soit sélectionné au hasard dépendent du nombre de publications valides enregistrés conformément aux présentes.



RÉCLAMATION DU PRIX



Afin d'être déclarée gagnante, toute personne sélectionnée devra : avoir participé correctement sur le site Instagram TVA Sports au concours ; et être jointe via Instagram par l’organisateur du concours dans les 2 heures suivant la sélection au hasard; et signer le formulaire de déclaration et d'exonération de responsabilité (ci-après le« Formulaire de déclaration ») qui lui sera transmis et le retourner par courriel à l’organisateur du concours au moment demandé par l’organisateur et répondre correctement à la question mathématique sans aide quel que soit et dans les limites de temps données par l’organisateur ; et être disponible pour se déplacer lors de la Finale de la Coupe Rogers le 11 août 2019.

À défaut de respecter l'une des conditions mentionnées aux présents règlements, la participation de la personne sélectionnée sera annulée et un nouveau tirage pour ce prix sera effectué conformément au présent règlement jusqu'à ce qu'un participant soit sélectionné et déclaré gagnant.

Le prix sera remis en main propre au gagnant au Stade IGA le 11 août 2019, par un représentant des organisateurs du concours, à moins d’indications contraires, à la discrétion des organisateurs du concours.



CONDITIONS GÉNÉRALES