Chris Mueller éblouissant lors de l’épreuve des buts spectaculaires

L’épreuve des buts spectaculaires au concours d’habiletés de la MLS était attendue de la plupart des amateurs de soccer, et pour cause.



Après tout, qui cracherait sur une occasion de voir les Wayne Rooney, Nani, Carlos Vela, Joao Felix et compagnie s’élancer et tenter le retourné acrobatique?

Dans une épreuve des plus partagées, c’est l’Orlando City SC qui a finalement remporté les grands honneurs.



Aidé par le surprenant Chris Mueller, qui fut notamment le premier à réussir la bicyclette, les favoris de la foule ont également bénéficié de la clémence des juges, qui leur ont offert 20 points supplémentaires pour leur originalité.

Voyez, dans la vidéo ci-dessus, un montage réunissant les buts les plus spectaculaires de l’épreuve.