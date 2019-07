Maxime Crépeau à Vancouver pour y rester

Le gardien québécois Maxime Crépeau a signé un nouveau contrat avec les Whitecaps qui lui permettra de demeurer avec l’équipe de Vancouver jusqu’en 2022, avec une option pour la saison 2023.

Les Whitecaps ont annoncé la nouvelle mardi.

«Depuis son premier jour à Vancouver, Max s’est concentré pour améliorer chaque aspect de son jeu et il a mérité cette chance, a affirmé l’entraîneur-chef des Whitecaps, Marc Dos Santos, dans un communiqué. Il a été très important pour nous et il a démontré le niveau d’engagement nécessaire pour connaître du succès dans la Major League Soccer [MLS]. »

À sa première saison comme gardien partant dans la MLS, l’ancien de l’Impact de Montréal a entamé 18 des 24 parties des Whitecaps. Le joueur de 25 ans a livré une fiche de 4-8-6 en plus de réussir quatre blanchissages.

«Je suis fier de faire partie de la vision du club, a dit Crépeau. Je vais tout donner pour jouer à mon meilleur et amener [les Whitecaps] à un niveau jamais atteint auparavant. Mon épouse et moi sommes tombés en amour avec Vancouver. J’ai créé une connexion avec les partisans et la ville.»

«Quand il est arrivé avec le club, Max a saisi sa chance, a expliqué l’entraîneur des gardiens des Whitecaps, Youssef Dahha, qui a aussi dirigé Crépeau avec l’Impact. Maintenant, il est important de continuer de grandir.»