Chris Kunitz prend sa retraite

Après 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Chris Kunitz a décidé de prendre sa retraite, mais pas d’accrocher ses patins puisqu’il se joindra au groupe d’entraîneurs de l’organisation des Blackhawks de Chicago.

Kunitz sera un conseiller au développement des joueurs pour les Blackhawks. Il travaillera en collaboration avec les entraîneurs des Blackhawks et des IceHogs de Rockford, dans la Ligue américaine.

L’ancien attaquant a disputé la dernière campagne de sa carrière avec les Hawks en 2018-2019, amassant 10 points, dont cinq buts, en 56 sorties.

Il a notamment rendu hommage à ses nombreux coéquipiers en annonçant sa retraite.

«En tant que jeune joueur, vous m’avez appris à donner le meilleur de moi, a-t-il affirmé, dans un communiqué. Votre leadership m’a aidé à devenir le joueur que je savais que je pouvais être. J’ai eu la chance de joueur avec les meilleures équipes et les meilleurs joueurs et je suis reconnaissant pour les amitiés forgées et les rires que nous avons partagés. Merci d’avoir rendu mon rêve de jeunesse possible.»

Carrière prolifique

Kunitz a disputé 1022 matchs en carrière dans la LNH, au cours desquels il a récolté 268 buts et 351 mentions d’aide pour 619 points avec les Ducks (et les Mighty Ducks) d’Anaheim, les Penguins de Pittsburgh, les Thrashers d’Atlanta (très brièvement), le Lightning de Tampa Bay et les Blackhawks.

Il a remporté quatre coupes Stanley, une à Anaheim et trois à Pittsburgh. Il a également aidé le Canada à remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

«Chris a connu une carrière professionnelle extraordinaire, a dit l’entraîneur-chef des Blackhawks, Jeremy Colliton. Ses quatre coupes Stanley et sa médaille d’or olympique parlent d’elles-mêmes. En le dirigeant la saison dernière, j’ai réalisé qu’il serait un excellent ajout à notre organisation. Je suis très heureux de le compter au sein de notre groupe d’entraîneurs.»