À VOIR : une violente bagarre générale éclate entre les Pirates et les Reds

En tout cas, les Reds auront fait parler d’eux, mardi soir!

Alors que la formation venait tout juste d’annoncer avoir échangé le voltigeur Yasiel Puig et fait l’acquisition du lanceur Trevor Bauer dans une transaction à trois équipes, le club a été, lors de son match contre les Pirates, impliqué dans une bagarre générale.

The Reds' and Pirates' benches have cleared. pic.twitter.com/za8hYc0zuX