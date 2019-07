À VOIR : Cole Caufield marque d’un superbe tir face au Canada

Le premier choix des Canadiens au dernier repêchage, Cole Caufield, n’a plus vraiment besoin de présentation.

La planète hockey tout entière connaît et respecte les indéniables talents de marqueur du petit attaquant.

Mardi, à l’occasion du camp estival des équipes juniors, Caufield a encore une fois prouvé qu’il savait inscrire des buts... de partout sur la patinoire!

Au début de la 3e période d’un match préparatoire contre le Canada, le droitier a touché la cible d’un tir parfait dans la lucarne, malgré sa position plutôt décalée sur la gauche.

The #NTDP's all-time leading goal scorer doing what he does best at the #WJSS ��@colecaufield | #GoalCaufield ���� pic.twitter.com/IzzqdnVdOq