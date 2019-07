Une deuxième retraite pour Denis Potvin

Le Québécois Denis Potvin a annoncé une deuxième retraite, lundi, cette fois à titre de membre de l’équipe de télédiffusion des rencontres des Panthers de la Floride sur les ondes du réseau FOX Sports.

L’ancien défenseur des Islanders de New York, aujourd’hui âgé de 65 ans, œuvrait à titre d’analyste lors des reportages depuis la toute première saison de l’organisation dans la Ligue nationale de hockey (LNH), en 1993-1994.

«J'ai eu la chance de travailler dans des domaines où le travail d’équipe était essentiel au succès. Quand je pense aux descripteurs, réalisateurs, producteurs et caméramans avec qui j’ai travaillé, il n’est pas étonnant que j’aie aimé chaque minute de ce travail», a commenté Potvin, selon le site officiel des Panthers.

«Ça va me manquer, mais je sens qu’il est temps pour moi de passer à autre chose. [...] Je suis impatient de passer plus de temps avec ma famille et mes petits-enfants.»

«Je tiens à remercier les joueurs, les entraîneurs, le personnel et les partisans des Panthers pour les souvenirs et le privilège de faire partie de l'histoire de cette franchise.»

Avant sa carrière à la télévision, Potvin avait connu beaucoup de succès avec les Islanders, de 1973 à 1988.

En 1060 parties, il a marqué 310 buts et totalisé 1052 points, remportant au passage quatre coupes Stanley. Il a par ailleurs été intronisé au Temple de la renommée en 1991.