Offre hostile: les Hurricanes n’ont jamais hésité

Le directeur général des Hurricanes de la Caroline, Don Waddell, le dit et le répète, l’équipe n’a jamais songé à laisser partir Sebastian Aho.

Le DG est revenu sur l’épisode de l’offre hostile de cinq ans et 42,27 millions $ du Canadien de Montréal déposée le 1er juillet pour tenter d’acquérir le jeune joueur de centre.

«Tout le monde pense que nous ne sommes pas dans un soi-disant gros marché de hockey, mais nous avons la chance d’avoir un propriétaire qui a eu beaucoup de succès dans la vie et qui sait reconnaître le talent et la valeur d’un actif, a expliqué Waddell au site de la Ligue nationale de hockey [LNH]. Nous n’allions certainement pas le laisser partir. Nous avons reçu l’offre à 14h40 et nous savions dès 14h42, après avoir eu le temps de la lire, que nous allions l’égaler.»

Les Hurricanes ont toutefois attendu au 7 juillet avant d’officiellement égaler l’offre.

Satisfaisant

Même s’il n’a pas semblé apprécier la stratégie du Canadien, Waddell est satisfait du résultat.

«Nous avons discuté et il [Aho] veut être ici, a affirmé le DG. Son agent lui a dit que c’était une façon de régler sa situation contractuelle et de ne pas avoir à gérer cela pendant tout l’été. [Les offres hostiles] font partie de la convention collective et nous devons l’accepter. Sebastian est un bon jeune qui est très important pour notre organisation. Je crois que tout le monde est content de savoir qu’il sera avec nous pour les cinq prochaines années.»

Waddell reconnaît toutefois que la durée de l’entente d’Aho le dérange un peu.

«Nous pensions que les négociations allaient durer tout l’été, mais elles ont été accélérées, a-t-il dit. La seule chose, c’est que nous aurions aimé que l’entente soit à plus long terme, mais au moins nous n’avons pas à nous inquiéter pour les cinq prochaines années.»

Aho a connu la meilleure saison de sa jeune carrière en 2018-2019 avec une récolte de 83 points, dont 30 buts, en 82 sorties.

Le Finlandais verra son entente prendre fin au terme de la saison 2023-2024. Il pourra profiter de son autonomie complète à l’âge de 26 ans.