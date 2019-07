Andy Murray jouera en double à Montréal

Andy Murray a annoncé lundi à Washington qu’il participera à la Coupe Rogers à Montréal dans l’épreuve du double. Le Britannique sera jumelé au vétéran espagnol Feliciano Lopez, âgé de 37 ans.

L’ex-numéro un mondial, qui poursuit sa longue période de réadaptation, après avoir subi à la fin de janvier une deuxième intervention chirurgicale à une hanche, se limite à des compétitions en double. On l’a vu à Wimbledon prendre part au volet mixte en compagnie de Serena Williams.

Murray s’est rappelé de mauvais souvenirs de sa présence à Washington à pareille date l’an dernier. Souffrant, il a dû déclarer forfait à l’aube de son match de quarts de finale qui devait l’opposer à l’Australien Alex de Minaur.

«J’ai revu récemment ma dernière rencontre [contre le Roumain Marius Copil] à Washington. C’était tellement douloureux que j’avais peine à marcher.» Murray a déclaré qu’il ne ressentait plus aucun malaise. «C’est tellement bien de se réveiller le matin et de ne pas souffrir», a-t-il souligné.

Tout ça pour dire que Murray, qui occupe le 222e rang mondial, pourrait devancer sa rentrée en simple. Une présence aux Internationaux de tennis des États-Unis n’est pas exclue.

«C’est au-delà de mes espérances, conclut-il. Je ne pensais pas me rétablir aussi vite. Les prochaines semaines vont dicter la suite des choses, mais mes derniers entraînements sont très encourageants.»

Un retour imminent en simple?

Par ailleurs, le Britannique a également précisé qu'il était «tout proche» de pouvoir jouer de nouveau des matches en simple et que le «meilleur scénario» pouvait être son retour à Cincinnati dans deux semaines.

«Je jouerai en simple aussitôt que je me sentirai prêt. Je vais m'entraîner en simple et continuer à jouer en double, et je verrai semaine après semaine.

«Et je suivrai ce chemin jusqu'à ce que je me sens prêt», a déclaré l'Écossais âgé de 32 ans, qui n'a disputé que des matches de double depuis son retour d'une opération à la hanche en janvier.

Pour ses retrouvailles avec la compétition, au Queen's, il avait remporté le titre du double, associé à l'Espagnol Feliciano Lopez, en juin.

Le triple lauréat en Grand Chelem n'avait pas brillé en double messieurs à Eastbourne et à Wimbledon, mais avait atteint le 3e tour au All England Club avec Serena Williams en double mixte.

«Le meilleur scénario possible serait Cincinnati. Si je n'y suis pas, alors je devrai probablement attendre jusqu'après l'US Open.

«Je n'aimerais pas non plus que mon premier match de simple soit disputé au meilleur des cinq manches», a ajouté Murray, associé à son frère Jamie en double à Washington, et au Canada la semaine prochaine.