Un record de Canadiens à la Coupe Rogers?

Signe que le tennis canadien se porte très bien, au moins sept joueurs devraient représenter le pays dans le tableau principal à Montréal lors de la prochaine Coupe Rogers, au début du mois d’août.

Si les forfaits de Novak Djokovic et de Roger Federer ont déçu plusieurs partisans, ces mêmes amateurs pourront contempler et encourager les nombreux Canadiens.

En supposant que Denis Shapovalov sera bel et bien présent, lui qui a déclaré forfait pour l’Omnium Citi de Washington, trois représentants de l’unifolié sont admis directement au tableau principal en raison de leur classement mondial. Le Québécois Félix Auger-Aliassime s’y retrouve ainsi en compagnie de Milos Raonic et de Shapovalov. Quatre laissez-passer risquent d’être octroyés à des athlètes du Canada et c’est sans compter les joueurs qui pourraient franchir les qualifications.

«Nous avons quelques joueurs Canadiens qui vont certainement obtenir les laissez-passer, convenait le directeur du tournoi Eugene Lapierre, questionné à ce sujet il y a quelques semaines, lors de la conférence de presse visant à dévoiler la liste des participants. Il y a Vasek [Pospisil] qui est revenu au jeu. Si son rétablissement va bien, c’est certainement un de ceux que l’on va considérer. Brayden Schnur va bien et Peter Polansky pourrait aussi être un candidat. On va annoncer ça à quelques jours avant le tournoi.»

La Coupe Rogers, qui se tiendra du 2 au 11 août à Montréal, met en vedette 56 joueurs dans le tableau principal étant donné que les huit premières têtes de série commencent directement au deuxième tour. À propos des résultats possibles pour le Canada, Lapierre se montre plutôt optimiste.

«C’est très intéressant de voir ce qui se passe et c’est un peu spécial, cette année, car on a vraiment l’idée que nos joueurs feront non seulement l’histoire du tournoi ici, mais ils peuvent faire l’histoire du tennis mondial», a-t-il affirmé.

Difficile de se qualifier

À titre comparatif, en 2018 à Toronto, seulement cinq Canadiens avaient fait partie du tableau principal. Raonic et Shapovalov y accédaient alors directement en vertu de leur classement tandis que Pospisil, Polansky et Auger-Aliassime avaient chacun profité d’une invitation. Le Suisse Stanislas Wawrinka avait obtenu le quatrième laissez-passer des organisateurs. Aucun représentant de l’unifolié n’avait par ailleurs réussi à obtenir sa place en passant par les qualifications.

En fait, le dernier Canadien à avoir participé à la Coupe Rogers après être passé par l’étape qualificative a été Schnur, en 2014, à Toronto.

Lors de la plus récente présentation du volet masculin de la Coupe Rogers à Montréal, cinq joueurs du Canada avaient intégré le tableau principal en 2017. Seul Raonic y accédait d’office tandis que Tennis Canada avait accordé des invitations à Shapovalov, Pospisil, Polansky et Schnur.

En 2011, la situation avait été catastrophique quand seulement deux Canadiens avaient participé à la compétition après avoir obtenu des invitations, soit Pospisil et le Montréalais Erik Chvojka. Ce dernier avait d’ailleurs chauffé l’Ukrainien Alexandr Dolgopolov, 21e au monde, avant de s’incliner au premier tour tandis que Pospisil avait baissé pavillon devant Roger Federer en deuxième ronde.

Joueurs canadiens figurant dans le tableau principal du volet masculin de la Coupe Rogers

2018* : 5 (Raonic, Shapovalov, Pospisil, Polansky et Auger-Aliassime)

2017 : 5 (Raonic, Shapovalov, Pospisil, Polansky et Schnur)

2016* : 6 (Raonic, Shapovalov, Pospisil, Polansky, Frank Dancevic et Steven Diez)

2015 : 5 (Raonic, Pospisil, Dancevic, Filip Peliwo, Philip Bester)

2014* : 5 (Raonic, Pospisil, Polansky, Dancevic et Schnur)

2013 : 6 (Raonic, Pospisil, Polansky, Dancevic, Peliwo et Jesse Levine)

2012* : 4 (Raonic, Pospisil, Polansky, Dancevic)

2011 : 2 (Pospisil et Erik Chvojka)

2010* : 4 (Raonic, Polansky, Dancevic et Pierre-Ludovic Duclos)

* Tournoi disputé à Toronto