Neymar rayé de l'alignement du PSG pour l'été

Neymar, dans le groupe du PSG en tournée en Chine, ne disputera pas de match amical avant la reprise de la saison, selon des informations sur le site du journal L’Équipe dimanche.

Le quotidien sportif a annoncé que le Brésilien, qui n'a déjà pas été retenu par Thomas Tuchel pour le match amical contre l'Inter Milan perdu par le PSG (1-1, 5-6 aux tirs au but) samedi, ne participera pas non plus à la rencontre de préparaton contre le Sydney FC, prévue mardi à Suzhou.

Neymar, qui ne cache pas ses envies de retour à Barcelone, est par ailleurs suspendu pour le Trophée des champions face à Rennes, samedi prochain à Shenzhen.

De retour d'une blessure à la cheville droite, le Brésilien restera avec Presnel Kimpembe (lui aussi blessé, aux adducteurs et aux abdominaux) à Shenzhen, au camp de base des Parisiens pendant leur tournée asiatique, pour peaufiner sa préparation.

S'il est toujours parisien, Neymar pourra être aligné à la reprise de la Ligue 1, le 11 août face à Nîmes.