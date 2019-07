Récolte record pour les nageurs canadiens

Kylie Masse a remporté la médaille de bronze au 200 mètres dos ce samedi, permettant du même coup au Canada d'obtenir sa meilleure récolte aux Championnats du monde FINA avec sept médailles en piscine.

«Je ne peux pas me plaindre, a réagi Masse, dans un communiqué transmis par Natation Canada. Ce temps n'est pas mon plus vite, mais je suis heureuse d'être sur le podium.»

Masse, championne du monde du 100 m dos, devient la nageuse canadienne la plus décorée des mondiaux, à égalité avec Penny Oleksiak, avec quatre médailles au cours de sa carrière.

Elle égalise aussi la marque de Sydney Pickrem pour le nombre de médailles individuelles avec trois.

Le Canada a maintenant deux médailles d'or et cinq de bronze dans la piscine lors des présents Mondiaux en plus de la médaille de bronze remportée par Eric Hedlin au 5 km en eau libre. L'ancien record datait de 1978 avec six médailles.

Regan Smith dominante

Au 200 m dos, l'Américaine Regan Smith a confirmé sa domination en remportant l'épreuve avec un temps de 2:03,69, à seulement 0,34 seconde de sa marque mondiale établie en demi-finale.

L'Australienne Kaylee Mckeown a gagné une course serrée contre Masse (2:06,62) pour remporter l'argent.

«Je suis vraiment contente pour Regan et je pense que toutes les filles seront poussées à nager plus vite, a ajouté Masse. Ça me motive à travailler et à continuer de m'améliorer.»

Dans une autre épreuve, tous les espoirs étaient permis pour le Canada au relais 4x100 m libre mixte, mais le quatuor a terminé au pied du podium, à 0,43 seconde de la médaille de bronze. L'équipe a tout de même abaissé le record canadien en un temps de 3:22,54.