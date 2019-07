Un entraîneur des cerveaux

Le préparateur mental Jean-François Ménard travaille depuis plus d’un avec Marie-Ève Dicaire.

Entre temps, la boxeuse québécoise est devenue championne du monde.

À VOIR AUSSI | La boxe féminine en pleine progression

Il ne fait aucun doute que les talents du préparateur ont joué un rôle dans les succès de la championne.

«De la même façon qu'un préparateur physique va amener un athlète à un autre niveau au chapitre physiologique, pour être plus endurant, plus fort, plus flexible physiquement, moi je fais la même chose avec le cerveau», indique-t-il dans un reportage réalisé par Nancy Audet.

«Je leur donne des outils pour qu'ils puissent devenir plus endurant face à l'adversité et la pression», a ajouté celui qui travaille avec plusieurs autres athlètes de haut niveau, comme le skieur Mikaël Kingsbury.

Voyez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus.