Nick Kyrgios s’en prend encore à Novak Djokovic

C’est connu, l’Australien Nick Kyrgios ne porte pas le Serbe Novak Djokovic dans son cœur. Et il l’a encore une fois démontré.

Kyrgios a rencontré un partisan avec un chandail de marque Lacoste avec un imprimé «Novak» alors qu'il signait des autographes.

Au lieu de signer le chandail, il a plutôt fait un gros «X» sur l’imprimé avant d’ajouter : «Ce que je pense de toi et de ton chandail. Parti. ("What I think of you and your shirt. Gone")».

Nick Kyrgios taking another shot at Novak Djokovic 👀 pic.twitter.com/OuhQpMOium — ESPN UK (@ESPNUK) July 25, 2019

Ce n’est pas la première fois que Kyrgios froisse le numéro un mondial. En mai dernier, il avait affirmé que le Serbe «a une obsession maladive avec le besoin d’être aimé».

Kyrgios avait été éliminé au premier tour de l’épreuve du double de ce tournoi, évoluant aux côtés de l’Américain Tommy Paul.

L’Australien est au 48e rang mondial.

De son côté, Djokovic a annoncé, la veille, qu’il ne participerait pas à la Coupe Rogers de Montréal.