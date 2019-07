LNH: Ray Shero pourrait sortir un autre lapin de son chapeau

Le directeur général des Devils du New Jersey, Ray Shero, a surpris un peu tout le monde en faisant l’acquisition du défenseur P.K. Subban, en juin dernier.

En plus de Subban, échangé en retour de Jeremy Davies, Steven Santini et deux choix au repêchage, Shero a aussi accordé un pacte à l’attaquant Wayne Simmonds sur le marché des joueurs autonomes sans compensation et a sélectionné le prometteur attaquant Jack Hughes au tout premier rang du dernier repêchage.

Mais si l’on en croit les propos du propriétaire de l’équipe, Josh Harris, Shero n’a pas encore complété son travail.

«Nous n’avons pas terminé, a-t-il indiqué, jeudi, lors de la conférence de presse qui a introduit Subban aux partisans. Ray négocie.»

Avec Taylor Hall et Nico Hischier, notamment, les Devils commencent à avoir une équipe pouvant se battre pour une place en séries éliminatoires. La formation du New Jersey a raté la grande danse du printemps à six reprises lors des sept dernières années.

Shero a toujours une marge de manœuvre de 16,945 millions $ en dessous du plafond salarial. Même si la plupart des joueurs autonomes sans compensation de renom ont déjà des ententes en poche, le DG pourrait se tourner vers le défenseur Jake Gardiner pour compléter sa formation, tel qu’avancé cette semaine par NJ.com.

Et si Shero n’accorde pas de contrat à un joueur autonome, peut-être pourrait-il réaliser un autre échange d’envergure?