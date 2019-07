Les Red Sox malmènent à nouveau les Yankees

Après avoir rossé les Yankees de New York 19 à 3 jeudi, à Boston, les Red Sox ont remis ça vendredi. Cette fois, la formation du Massachusetts a dominé les Bombardiers du Bronx 10 à 5. Mookie Betts a volé la vedette du côté de l’équipe locale en claquant trois circuits pour une production de cinq points.

Betts a claqué la longue balle à ses trois premières présences au bâton, contre le lanceur gaucher James Paxton. C’est la cinquième fois dans sa carrière que le voltigeur des Red Sox réussit à frapper au moins trois circuits dans un même match.

Betts a complété sa soirée de travail avec un double productif, en sixième manche.

J.D. Martinez a également étiré les bras dans la victoire. En plus de frapper un circuit de deux points en première manche, il a poussé Xander Bogaerts à la plaque en troisième à l’aide d’un triple.

Rafael Devers et Sam Travis ont produit les autres points des Red Sox.

Du côté des visiteurs, Austin Romine s’est signalé en produisant deux points grâce à un simple et un double.

Andrew Cashner (10-5) a été le lanceur gagnant, bien qu’il ait alloué trois points, dix coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers. Il a néanmoins réussi six retraits au bâton.

La défaite est allée au dossier de Paxton (5-6), qui a concédé sept points sur neuf coups sûrs en quatre manches de travail. Il a également retiré neuf frappeurs sur des prises.

Travis d’Arnaud fait la différence

À Toronto, Travis d’Arnaud a procuré une victoire de 3 à 1 aux Rays de Tampa Bay face aux Blue Jays en frappant un simple de deux points en cinquième manche.

Les deux formations étaient à égalité 1 à 1 lorsque le receveur des Rays a poussé Willy Adames et Ji-Man Choi au marbre avec sa frappe au champ gauche.

Austin Meadows, pour les Rays, et Freddy Galvis, pour les Jays, ont produit les deux autres points du match.

Ryan Yarbrough (9-3) a obtenu le gain du côté des visiteurs, lui qui n’a accordé qu’un point, quatre coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers. Colin Poche a assuré le sauvetage.

Jacob Waguespack (1-1) a encaissé le revers après avoir accordé trois points, six coups sûrs et trois passes gratuites en cinq manches.

Les Rays et les Jays se retrouveront samedi pour le deuxième match d’une série de trois.