P.K. Subban veut tout gagner au New Jersey

P.K. Subban ne fait jamais les choses à moitié et il n’a pas dérogé à ses habitudes lorsqu’il a été présenté aux partisans, jeudi au Prudential Center.

C’est avec un veston multicolore à l’effigie des Devils, au son du classique «Sympathy for the Devil» des Rolling Stones et sous les acclamations de quelques centaines de partisans qu’il a fait son entrée sur scène.

S’il s’est assuré de divertir les amateurs lors de cette présentation, l’ancien défenseur du Canadien de Montréal s’était adressé plus sérieusement aux médias quelques instants plus tôt. Il s’est dit très excité par la prochaine saison puisque les Devils ont effectué quelques changements importants.

Le directeur général Ray Shero a acquis plus tôt cet été le défenseur-étoile en retour de Jeremy Davies, Steven Santini et deux choix de deuxième tour, mais il ne s’est toutefois pas arrêté là. En effet, il a également sélectionné avec le tout premier choix du dernier repêchage de la Ligue nationale Jack Hughes, en plus d’ajouter Wayne Simmonds par l’entremise du marché des joueurs autonomes.

«Je suis excité pour le New Jersey, je suis excité pour cette ville et j’espère pouvoir aider cette équipe à gagner, a dit Subban. Je ne crois pas avoir été aussi excité pour un camp d’entraînement depuis mon tout premier.»

Répondre aux exigences

Subban sera bien entouré au New Jersey. En plus des nouveaux venus, l’entraîneur-chef John Hynes pourra également compter sur le premier choix du repêchage de 2017 en Nico Hischier et sur le récipiendaire du trophée Hart en 2017 Taylor Hall.

Maintenant âgé de 30 ans, l’arrière a maintenant un rôle de vétéran auprès des jeunes. Un rôle qu’il n’a pas peur de remplir. «Peu importe la façon dont je peux être un mentor pour ces jeunes joueurs, je le ferai. Je serai là pour eux de toutes les façons possibles», a lancé Subban.

S’il souhaite bien entendu gagner, Subban n’a pas établi de buts personnels en vue de la prochaine campagne, si ce n’est de répondre aux exigences.

«Tout ce qui m’importe et que je veux faire, c’est de répondre aux attentes que les Devils ont placées en moi, a fait valoir Subban. Et ce n’est pas juste sur la glace, mais à l’extérieur également.»

Hynes n’est d’ailleurs pas inquiet quant à la contribution de Subban au cours des prochaines années. Il a indiqué que l'équipe avait acquis Subban pour ce qu’il était capable d’offrir, et non sur ce qu’il pourrait hypothétiquement apporter.

«P.K. a vraiment un style de jeu que nous voulons adopter, a avancé l’instructeur. Son jeu, sa compétitivité et son gabarit sont très importants pour nous.»