Andre De Grasse est à Montréal pour gagner

Andre De Grasse se réjouit de pouvoir enfin faire un retour à la compétition, à l’aube des Championnats canadiens d’athlétisme qui se déroulent à Montréal, cette fin de semaine.

Le triple médaillé des Jeux olympiques de Rio en 2016 compte profiter de l’occasion pour se préparer en vue des Championnats mondiaux qui auront lieu en octobre, à Doha au Qatar.

«Ça s’est très bien passé à la dernière étape de la ligue de Diamant à Londres, j’ai couru mon 100 mètres le plus rapide en 3 ans et je me sens en pleine forme», a-t-il expliqué, en entrevue à l’émission les Partants à TVA Sports.

Rivaux

De Grasse devra entre autres se frotter à son compatriote Aaron Brown s’il espère remporter une médaille lors de l’épreuve du 100 m. Âgé de 27 ans, Brown faisait partie de l’équipe qui a remporté le bronze aux 4 fois 100 mètres relais à Rio en 2016.

Il peut souffler en ce qui a trait au 200 m, alors que De Grasse a annoncé qu’il ne serait pas de l’épreuve.

Même s’ils sont de féroces rivaux sur la piste, les deux hommes se vouent beaucoup de respect.

«C’est une rivalité, mais également une amitié de longue date, confie De Grasse. Je me réjouis de sa présence, parce que ça m’oblige à être dans une forme optimale pour l’emporter.»

L’entrevue complète se trouve dans la vidéo ci-dessus.