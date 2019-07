L'Impact officialise l'arrivée de Lassi Lappalainen

L'Impact de Montréal a confirmé l'arrivée du milieu de terrain Lassi Lappalainen, jeudi matin.

Le Finlandais de 20 ans est prêté par le club Bologna FC 1909 jusqu'au 31 décembre 2019, avec des options qui permettront à l'équipe de prolonger son séjour à Montréal jusqu'au 30 juin 2020, puis jusqu'au 31 décembre 2020.

«Nous voulions renforcer notre équipe pour la fin de la saison avec un renfort offensif qui nous donne une autre possibilité sur le flanc gauche de l’attaque, a dit l’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde, dans un communiqué. C’est un joueur qui a une palette technique diversifiée et qui possède un gros volume de jeu à haute intensité. Malgré son jeune âge, il a déjà démontré qu’il peut marquer et faire des passes décisives. On le mettra dans les meilleures conditions possibles pour l’aider dans son acclimatation à Montréal. Je lui souhaite la bienvenue avec nous.»

Pour faire venir le Scandinave à Montréal, l'Impact a utilisé de l'argent d'allocation ciblée.

Lappalainen évoluait en 2019 avec le HJK de Helsinki.

Il a également disputé cinq matchs en équipe nationale de Finlande. De plus, il pourrait affronter l'Union de Philadelphie, samedi. Le match sera présenté à TVA Sports, dès 19h.