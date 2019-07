Les Maple Leafs obtiennent Jordan Schmaltz

Les Maple Leafs ont fait l’acquisition du défenseur Jordan Schmaltz des Blues de St. Louis, jeudi. En retour, le club du Missouri a obtenu l’arrière Andreas Borgman.

Âgé de 25 ans, Schmaltz a récolté deux mentions d’aide en 20 parties avec les Blues en 2018-2019. Il a ajouté un but et neuf points en 36 rencontres dans la Ligue américaine avec le Rampage de San Antonio. L’Américain a été un choix de premier tour, la 25e sélection au total, des Blues lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2012.

Pour sa part, Borgman, 24 ans, n’a pas vu d’action dans la LNH lors de la plus récente saison. Il a cumulé quatre buts et 17 points avec les Marlies de Toronto, dans les mineures. Ayant pris part à 48 parties en carrière avec les Leafs, le Suédois compte trois buts et 11 points à sa fiche.