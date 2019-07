FINA: le bronze pour Penny Oleksiak et ses coéquipières

Penny Oleksiak et ses compatriotes ont établi une nouvelle marque canadienne au relais 4x200 m libre, jeudi aux Championnats du monde de la FINA à Gwangju, en Corée du Sud, décrochant au passage la médaille de bronze.

Oleksiak, Kayla Sanchez, Taylor Ruck et Emily Overholt ont parcouru la distance en 7 min 44,35 s. Les Australiennes ont été décorées d’or avec un nouveau record du monde en 7:41,50. Les Américaines les ont suivies en 7:41,87.

«Notre stratégie consistait à nous amuser, foncer et voir ce qui arriverait, a dit Oleksiak dans un communiqué. Nous n'avions pas vraiment d'attente. Nous ne nous attendions pas à gagner et nous ne nous attendions pas à finir dernières, nous nous amusions dans la chambre d'appel, nous dansions et nous étions heureuses et je pense que cela a fonctionné pour nous.»

Oleksiak a réussi son meilleur passage à vie lors de la finale de cette épreuve en 1:54,36. Elle a ainsi mis la main sur une quatrième médaille en carrière lors des Mondiaux.

«C'était vraiment exaltant, mais honnêtement je n'aurais pas pu le faire sans ces filles, a avancé Oleksiak. Je m'entraîne avec elles tous les jours et elles me poussent tous les jours, c'est une bonne chose.»

Rebecca Smith et Emma O’Croinin, qui ont participé à la vague qualificative, ont également reçu des médailles de bronze. Il s’agissait par ailleurs d’un cinquième podium pour le Canada lors de ces Championnats.