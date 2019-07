Apprendre aux côtés de «Nacho»

Le retour au jeu d’Ignacio Piatti a fait du bien à l’Impact, hier soir, contre York9 en Championnat canadien.

Non seulement l’Argentin est capable de faire les gros jeux, il aide aussi tout le monde à se sentir davantage en confiance, spécialement les jeunes joueurs.

À VOIR AUSSI | Lappalainen officiellement membre de l'Impact

«Être aux côtés de "Nacho", c'est excellent, j'aime ça», a indiqué le jeune ailier de l’Impact Clément Bayiha, jeudi, à l’émission «Les Partants».

«Avec tout le vécu qu'il a, c'est un excellent joueur, a ajouté le joueur formé à l’académie de l’Impact. Dans la façon dont il se déplace, dans la façon dont il dribble, moi j'apprends.»

Bayiha vivra sans doute un beau moment, la semaine prochaine, lorsqu’il représentera l’Impact à la rencontre des espoirs, en marge du Match des étoiles de la MLS. Le jeune homme progresse à pas de géants dans ce qui est sa première saison avec le grand club.

«Pour ma première saison pro, j'ai eu pas mal de minutes, et je ne m'y attendais pas (...) Je suis vraiment content d'avoir ces minutes-là et maintenant, il faut prouver. À chaque match.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.