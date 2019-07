Un jeu de «Tetris» salarial en vue pour les Rangers

Avec les acquisitions de Jacob Trouba et Artemi Panarin, les Rangers de New York ont été très occupés durant la saison morte, mais le travail est loin d’être terminé parce que malgré sa jeunesse, cette équipe dépasse le plafond salarial.

Des échanges ou des rachats devront obligatoirement être faits pour y remédier avant le début de la prochaine saison, ce qui peut sembler surprenant pour une formation qui pourrait aligner une dizaine de joueurs gagnant près du salaire minimum.

Les Blue Shirts sont déjà dans le rouge même s’ils doivent encore conclure une entente avec l’ailier Pavel Buchnevich, qui a droit à l’arbitrage, ainsi qu’avec les jeunes Brendan Lemieux et Anthony DeAngelo, qui n’y ont pas droit. Lorsqu’ils auront conclu ces ententes, la formation de Broadway devrait avoir à se débarrasser d’environ 4 millions $ en salaire et c’est sans compter les bonis que des jeunes comme le deuxième choix au dernier repêchage Kaapo Kakko pourraient toucher durant la saison.

Vétérans surpayés

Les Rangers sont coincés avec plusieurs joueurs aux lourds contrats dont personne ne veut dans la Ligue nationale de hockey.

Les défenseurs Marc Staal (5,7 millions $), Kevin Shattenkirk (6,65 millions $) et Brendan Smith (3,25 millions $) sont grassement payés. Staal a encore sa place dans la formation, tandis que celle de Shattenkirk est loin d’être assurée. De son côté, Smith ne fait plus partie des plans.

À l’attaque, une partie du contrat de Matt Beleskey (1,9 million $) sera comptabilisé même s’il devrait jouer dans les mineures comme l’an dernier tandis que Vladislav Namestnikov (4 millions $) et Ryan Strome (3,1 millions) ne trouveront pas preneur à moins de retenir une partie de leur salaire ou d’accepter un joueur surpayé.

Un rachat de contrat permettrait au directeur général Jeff Gorton de mieux respirer, mais cela viendrait handicaper les Rangers dans quelques années lorsque leurs jeunes vont passer à la caisse. Et l’équipe new-yorkaise débourse déjà pour les rachats de Dan Girardi et Ryan Spooner.

«Nous avons encore du travail à faire pour nous rendre où nous voulons. Nous sommes encore en construction. Mais nous sommes plus avancés que ce que nous pensions», a affirmé le directeur général Jeff Gorton à ESPN, mercredi. Il a défendu les signatures de Panarin (11,64 millions $) et de Trouba (8 millions $) qui sont venus gonfler sa masse salariale.

Une transaction?

Échanger Buchnevich ou l’excellent ailier Chris Kreider, dont l’entente annuelle de 4,625 millions $ vient à échéance à la fin de la prochaine campagne, pourrait s’avérer une autre solution. Cependant, les Rangers ne veulent pas s’affaiblir à court terme, car ayant raté les éliminatoires ces deux dernières saisons, ils veulent au moins donner de l’espoir aux partisans en luttant jusqu’à la fin de la saison pour accéder au tournoi printanier.

Cela est d’autant plus vrai que les voisins, les Devils du New Jersey, se sont beaucoup améliorés, notamment avec l’acquisition de P.K. Subban, et que les Islanders comptent poursuivre sur leur lancée de la saison dernière.