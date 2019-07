Tom Brady est-il un père imprudent?

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady, a fait parler de lui ces derniers jours après avoir publié une vidéo de lui, sur Instagram, en train de sauter d’une falaise avec sa fillette de six ans.

«Si Vivi doit devenir championne olympique un jour, ce ne sera pas en plongeon synchronisé. Papa lui donne toujours un 10, par contre!», peut-on lire sous la vidéo où on voit le célèbre athlète se jeter dans le plan d’eau avec la petite.

La vidéo, dont on ignore quand elle a été enregistrée, a été publiée vendredi. Elle contenait plus de 19 000 commentaires, mercredi!

Ils n’étaient pas tous élogieux. Si certains ne voient aucun problème avec ce qu’il a fait, d’autre émettent des doutes quant à la décision de l’homme de 41 ans.

«C’est absolument la plus stupide et dangereuse chose qu’une enfant de six ans puisse faire. Vous devriez avoir HONTE», a écrit une dame.

Certaines célébrités ont ajouté leur grain de sel, comme les joueur de soccer Harry Kane et Marcelo, ou encore son ancien adversaire Brett Favre. Ceux-ci ont semblé aimer la vidéo.

Le lutteur «The Rock», lui, a été plus nuancé.

«Tu sais que j'ai complètement confiance en toi en tant qu’homme, ami, joueur et père, mais ça, ça m’a fait faire de l’anxiété!», a-t-il écrit.

Croyez-vous que Brady a été imprudent? Estimez-vous qu’au contraire, il avait la situation bien en main?