Bonne nouvelle pour Max Parrot!

Le planchiste québécois Maxence Parrot avait une bonne nouvelle à partager, mardi : il est en rémission complète de son cancer.

Le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Pyeongchang et cinq fois médaillé d’or des X Games a donc remporté sa plus importante compétition en carrière.

«Je suis extrêmement heureux d’annoncer que je suis en rémission complète!, a révélé l’athlète de Bromont. J’ai fait un scan au CHU de Sherbrooke le 8 juillet et c’est alors que les médecins ont constaté que je n’avais plus aucune cellule cancéreuse dans mon corps. Je suis soulagé.»

Parrot avait dû mettre en veilleuse sa carrière sportive pour se concentrer sur son combat contre le lymphome de Hodgkin qui lui avait été diagnostiqué le 21 décembre 2018.

«J’aurai bien sûr des suivis médicaux à faire mais seulement aux quelques mois, a-t-il précisé. C’est donc un retour à la vie normale. C’est une raison pour célébrer, c’était ma plus grosse compétition de la saison et je l’ai gagnée.»

Objectif X Games en Norvège

Les prochaines semaines se dérouleront à la vitesse grand V pour celui qui a remporté un total de neuf médailles en carrière aux X Games, son événement de prédilection.

«Mon plan de match est de m’entraîner de manière intensive au cours des prochaines semaines, autant sur le trampoline qu’en salle. Je vais ensuite m’envoler vers la Suisse pour retourner sur la neige et me préparer pour les X Games à la fin du mois d’août, a-t-il expliqué. Selon moi, c’est réalisable de compétitionner aux X Games. C’est ça mon but pour l’été et quand j’ai un but je suis prêt à tout faire pour y arriver.»

L’événement de snowboard Big Air aura lieu le 31 août 2019 avec une ronde éliminatoire en matinée suivie de la finale en soirée, heure d’Oslo.