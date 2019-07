Kawhi Leonard remercie les Raptors

Visiblement excité à l’idée d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière avec les Clippers de Los Angeles, Kawhi Leonard n’a tout de même pas oublié les grands moments qu’il a vécus avec les Raptors de Toronto.

«Je veux remercier les partisans des Raptors, la ville de Toronto et tout le Canada. Ce fut une saison incroyable», a dit Leonard au début de son discours mercredi, alors qu’il était officiellement présenté en tant que membre des Clippers.

«Les joueurs et les entraîneurs [des Raptors] savent ce que je ressens, a-t-il ajouté. Merci à toute la ville!»

Le joueur-étoile, qui a mené les Raptors au premier championnat de la NBA de leur histoire en juin dernier, a signé un contrat de trois ans et 103 millions $ avec les Clippers en tant que joueur autonome. Il peut toutefois se prévaloir de nouveau de son autonomie après deux saisons.

«Nous avons quelque chose de spécial ici et je pense que nous pouvons marquer l’histoire», a indiqué Leonard, à propos de sa nouvelle équipe.

Il était présenté en même temps que l’autre vedette qui portera l’uniforme des Clippers cette saison, Paul George. La formation de Los Angeles a fait l’acquisition de George du Thunder d’Oklahoma City en retour de Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari ainsi que cinq choix de premier tour, dont deux provenant du Heat de Miami.

Destiné

Lors du repêchage de 2011, les Pacers de l’Indiana ont repêché Leonard au 15e rang pour ensuite l’échanger aux Spurs de San Antonio, en retour de George Hill.

George, sélectionné un an plus tôt 10e au total, venait pour sa part de disputer sa première saison en Indiana. Huit ans plus tard, les deux joueurs, tous deux originaires de la Californie, porteront finalement le même uniforme.

«Je commence une nouvelle aventure et nous avons un beau futur, a dit Leonard. Paul est un gars avec qui j’ai toujours voulu jouer. Je me demande ce qui serait arrivé si nous avions été ensemble en Indiana, mais nous sommes maintenant des membres des Clippers.»

George, pour sa part, a admis qu’il était un peu nerveux quand il a vu son équipe sélectionner Leonard à l’époque, pensant que le nouveau venu pourrait peut-être prendre sa place. Il n’a plus cette crainte.

«Avec du recul, j’aurais aimé que nous le gardions, a-t-il dit. Nous aurions pu accomplir de belles choses. C’est un peu comme si nous étions destinés à jouer ensemble.»

George a maintenu une moyenne de 28 points par match en 2018-2019. Même s’il a ralenti en deuxième moitié de saison à cause d’une blessure à l’épaule, il a fini troisième au scrutin pour le titre de joueur par excellence de la campagne, derrière Giannis Antetokounmpo, des Bucks de Milwaukee, et James Harden, des Rockets de Houston.

Après une excellente saison, Leonard a quant à lui brillé encore plus en séries, inscrivant une moyenne de 30,5 points par rencontre en plus d’être élu joueur par excellence de la finale.