EN PHOTOS: la demeure de Kessel est aussi fascinante que l’homme

«Cool» de la façon la plus malaisante qui soit, Phil Kessel est un homme fascinant. Et sa maison l’est tout autant.

L’attaquant a mis en vente sa demeure à Pittsburgh pour la coquette somme de 2,1 millions $ et les internautes ont rapidement repéré des détails assez drôles.

Il y a cette salle de cinéma qui a probablement été bâtie pour l’homme le plus solitaire au monde.

On retrouve aussi une table de ping-pong. Aucune surprise ici, car on sait que Kessel préfère ce sport à l’entraînement dans les gymnases (difficile de le blâmer!).

Et, par-dessus tout, on ne peut passer sous silence ce magnifique portrait, un chef d'oeuvre qu’on pourrait appeler «le Phil The Thrill».

Échangé aux Coyotes au cours de l'été, Kessel déménage en Arizona en vue de la prochaine saison. Il serait extrêmement décevant qu'il ne transporte pas le tableau à son nouveau domicile.