Leylah Annie Fernandez : entrée réussie en double

Après un début chancelant où elles ont concédé les premiers jeux, Leylah Annie Fernandez et sa partenaire Ariana Arseneault se sont bien ressaisies pour remporter mardi après-midi leur premier match en double au Challenger de Granby, face à la paire formée par Mia Kupres et Annabelle Xu.

Cette rencontre «toute canadienne» s’est conclue en deux manches de 6-2 et 6-3.

«Nous avons été un peu hésitantes d’entrée de jeu, a fait savoir Arseneault, mais tout est rentré dans l’ordre par la suite. On a su trouver le bon rythme et pu reprendre le contrôle du match.»

Il s’agissait seulement de leur deuxième participation ensemble.

Son tournoi favori

«Nous avons joué en double il y a quelques années, à une reprise dans la catégorie des 14 ans et moins, a relaté Arseneault. Ça faisait longtemps. Mais on se connaît très bien et il y a une belle chimie entre nous deux.»

«Nos adversaires étaient plus jeunes et elles n’avaient rien à perdre. Nous étions confiantes de renverser la vapeur rapidement en étant plus combatives. La stratégie a été fructueuse.»

«Et j’ai tellement apprécié l’appui de la foule. C’est ma troisième année ici et j’adore Granby. Je dirais même que c’est mon tournoi favori.»

Fernandez, elle, avait bien hâte de fouler le court central du complexe des tennis Saint-Luc.

«C’est une belle entrée en la matière, s’est exprimée la jeune sensation du tennis. Je suis contente d’être ici. Nous ne sommes pas habituées à jouer ensemble, mais on s’est bien complétées.»

Bonne préparation

Titrée à Gatineau la semaine dernière non seulement en simple, mais aussi en double avec Rebecca Marino, Fernandez a changé de partenaire à Granby.

Marino a en effet choisi de se concentrer cette semaine sur son parcours en simple.

La glace est maintenant brisée pour Fernandez, qui disputera mercredi son premier duel en simple à Granby.

«C’est une bonne préparation, a-t-elle dit. Mieux en fait qu’une séance d’entraînement. Le double, c’est aussi une compétition qu’on veut gagner. Ça nous permet notamment de parfaire notre jeu dans des situations de volées.»