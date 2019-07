Les robots font leur entrée dans le baseball!

L’arbitre «robot», qui est en fait un système de radar contrôlé par ordinateur, sera utilisé par l’Atlantic League of Professional Baseball (ALPB) pour juger les balles et les prises pour le reste de la saison, a annoncé la ligue indépendante mardi.

L’ALPB été la première ligue professionnelle à utiliser l’Automated Ball-Strike System (ABS) dans le cadre de son match des étoiles, plus tôt en juillet.

Même avec l’ABS, un arbitre doit tout de même s’installer derrière le marbre. Ce dernier a un écouteur dans l’oreille, connecté à un téléphone intelligent, et il transmet les décisions de l’ordinateur.

Il doit aussi se prononcer si un joueur a tenté de retenir son élan ou si une balle rebondit devant le marbre avant de remonter dans la zone des prises.

«Il s’agit d’un jour historique pour l’Atlantic League et pour le baseball professionnel, a dit le président de l’ALPB, Rick White, dans un communiqué. Après avoir présenté avec succès l’ABS au match des étoiles, et après avoir recueilli les commentaires positifs des gérants, des joueurs et des arbitres, nous sommes heureux d’offrir la zone des prises uniforme garantie par l’ABS.»

L’utilisation de l’ABS est le fruit d’un partenariat entre le baseball majeur et l’ALPB, qui teste de nouveaux règlements et de nouvelles technologies pendant sa saison.