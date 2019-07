Contrôle antidopage: un Québécois suspendu dans la LCF

Le Québécois Louis-Philippe Bourassa, spécialiste des longues remises avec le Rouge et Noir d’Ottawa, servira une suspension de deux matchs dans la Ligue canadienne de football après avoir échoué un contrôle antidopage.

Un échantillon recueilli a ainsi révélé la présence de substances interdites [Ibutamoren et métabolite. Méthamphétamine (D- et L-) et métabolites, amphétamine (D- et L-)], selon la politique contre le dopage de la LCF.

Étant donné que Bourassa en est à sa première violation, il sera suspendu pour deux matchs. D’après la politique en vigueur, la suspension passe à neuf matchs pour une deuxième violation et à un an pour une troisième violation. Une suspension à vie est imposée après une quatrième violation.

Bourassa, 27 ans, est originaire de Shawinigan et a évolué avec les Carabins de l’Université de Montréal avant de faire le saut dans la LCF en 2017.