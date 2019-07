Tomas Plekanec poursuit son aventure avec le HC Kometa Brno

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Tomas Plekanec évoluera à temps plein avec le HC Kometa Brno, dans la première division tchèque, en 2019-2020.

L’homme de 36 ans en a lui-même fait l’annonce, via son compte Instagram, lundi. Il avait disputé 16 parties avec cette formation la saison dernière, lui qui avait été prêté par le Rytiri Kladno, équipe appartenant à son ami et ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH), Jaromir Jagr.

«Avec des championnats en 2017 et 2018, Kometa Brno est une bonne équipe avec de grosses ambitions, a écrit Plekanec. Elle a des joueurs de grand talent et elle est supportée par les meilleurs partisans de la ligue tchèque. J’ai vraiment apprécié mes moments avec le Rytiri Kladno, la saison dernière. Je suis reconnaissant envers l’équipe, Jaromir Jagr et les partisans pour les bons souvenirs et les accomplissements.»

L’an passé, Plekanec avait obtenu sept mentions d’aide en 16 rencontres avec le Kometa Brno. Il avait amorcé la campagne avec le Canadien, mais l’équipe et l’athlète ont décidé de se séparer après seulement quelques semaines d’activités. Le Tchèque avait ensuite pris la décision de rentrer dans son pays natal.

En 1001 parties dans la LNH avec le Tricolore et les Maple Leafs de Toronto, Plekanec a amassé 233 buts et 375 passes décisives pour 608 points. Il avait été un choix de troisième tour (71e au total) du CH en 2001.