Poignardé, il retrouve l'entraînement le lendemain

Le receveur des Blue Bombers de Winnipeg Chris Matthews n'a pas paru gêné par le fait qu'il a été poignardé au cours du week-end. Le Californien a repris l'entraînement avec ses coéquipiers, lundi matin, comme si rien ne s'était produit.

L'ancien des Seahawks de Seattle et des Ravens de Baltimore dans la NFL a été coupé par un objet non identifié pendant une bagarre dans le restaurant mexicain La Roca du centre-ville de la ville manitobaine dans la nuit de samedi à dimanche, selon plusieurs médias de la région. Les autorités ont été appelées à 2:10 a.m.

Après avoir été transporté à l'hôpital dimanche, l'athlète de 29 ans a pu rentrer chez lui. Il n'aurait subi qu'une blessure mineure. Surprenamment, il était présent sur le terrain de pratique des Bombers, mais n'a pas vraiment pris part aux exercices.

Can confirm that #Bombers receiver Chris Matthews was indeed stabbed at Wpg nightclub on Saturday night. He is fine after being treated and released at hospital. Asked for comment, coach Mike O'Shea said: "No, we'll leave that for the Winnipeg Police Services." #CFL