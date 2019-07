Matt Duchene lance une petite pointe à Michael Bublé

Le chanteur canadien Michael Bublé n'a pas su charmer la nouvelle vedette des Predators de Nashville, Matt Duchene.

C'est que le crooner de 43 ans n'a pas hésité à livrer le fond de sa pensée sur le trio de joueurs d'impact qui a quitté Columbus à l'ouverture du marché des joueurs autonomes lors de son plus récent concert au Schottenstein Center, dans la capitale de l'Ohio.

Duchene, qui a rejoint les Preds pour sept ans à raison de 56 millions $, lui a répondu avec humour sur les médias sociaux, lundi. Il lui a demandé si sa famille devait songer à trouver un nouvel album à écouter lors de la prochaine période des Fêtes.

. @MichaelBuble does this mean my family and I should find a new Christmas album to listen to this year?! ������ #nohardfeelings ����

Bublé avait carrément traité Sergeï Bobrovsky, Artemi Panarin et l'attaquant canadien d'«idiots pour avoir quitté» les Blue Jackets et les partisans de Columbus.

Canadian Michael Buble at the Schott tonight says to the crowd: “I know that Bobrovsky, Panarin and Duchene were idiots for leaving.” And added, he was rooting so hard for #CBJ to take out Tampa. Fantastic. pic.twitter.com/urrXU9tivP