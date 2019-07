Li Na écrit une nouvelle page d’histoire

Li Na est devenue samedi la première joueuse de tennis née en Asie à être admise au Temple de la renommée du tennis.

Elle y a fait son entrée aux côtés de la Française Mary Pierce et du Russe Yevgeny Kafelnikov

À LIRE AUSSI: Eugénie Bouchard dégringole au classement

Retraitée depuis maintenant cinq ans, Na avait également été la première Asiatique à remporter un titre du Grand Chelem, en 2011, aux Internationaux de France. La Chinoise de 37 ans a aussi été couronnée aux Internationaux de Melbourne, en 2014.

Au cours de sa carrière de 12 ans chez les professionnelles, Na a mis la main sur neuf titres de la WTA en simple et a remporté 19 tournois sur le circuit ITF. Elle a atteint le deuxième rang mondial, son meilleur classement en carrière, en février 2014.

En marge de la cérémonie d’intronisation, Na s’est estimée chanceuse d’avoir reçu autant de son sport.

«Le tennis m’a permis de voyager partout dans le monde et de découvrir d’autres pays. Ce sport m’a aussi permis d’apprendre à avoir un meilleur contrôle de moi-même et à être mieux organisée, a dit Li Na, dont les propos ont été rapportés par le réseau ESPN. Je ferai tout ce que je peux pour inspirer et aider les jeunes joueurs.»

Ce nouvel honneur décerné à Li Na ne passe certainement pas inaperçu en Chine, où elle compte une légion de partisans. Ils étaient d’ailleurs 116 millions à regarder sa finale à Roland-Garros en 2011.

«Pour le tennis en Chine, Li Na est une figure générationnelle, a résumé la journaliste Xin Wan, qui a longtemps été affectée à la couverture du tennis. Ses succès sur la scène mondiale n’a pas seulement introduit le tennis aux Chinois, mais aussi le tennis chinois au reste du monde.»