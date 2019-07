La formation des Canadiens lors des 9 derniers matchs d’ouverture

Mis à part les ajouts de Ben Chiarot et de Keith Kinkaid, les Canadiens de Montréal présentent jusqu’ici un visage très similaire à celui que l’on a vu l’an dernier.

Bien sûr, Ryan Poehling et Nick Suzuki, par exemple, pourraient se tailler une place avec le club, mais rien n’est encore confirmé et on devra attendre au camp d’entraînement pour en savoir plus à ce sujet.

D’ici là, plusieurs amateurs ont le moral dans les talons et croient que Marc Bergevin doit acquérir un joueur d’impact afin d’améliorer les chances du CH de se qualifier en séries.

Un dicton dit que lorsqu’on se compare, on se console. Le TVASports.ca a décidé de fouiller dans les archives pour retrouver les formations des Canadiens lors des neuf derniers matchs d’ouverture de l’équipe.

Si certaines formations étaient encourageantes au premier coup d’oeil, d’autres laissaient les amateurs sur leur appétit. Mais, c'est connu, le hockey se joue sur la patinoire...

Saison 2009-2010

Résultat: Défaite en cinq matchs contre les Flyers en finale de l’Est

Attaquants

Glen Metropolit – Tomas Plekanec – Michael Cammalleri – Travis Moen – Brian Gionta – Georges Laraque – Guillaume Latendresse – Matt D’Agostini – Max Pacioretty – Maxim Lapierre – Scott Gomez – Andreï Kostitsyn

Défenseurs

Josh Gorges – Paul Mara – Jaroslav Spacek – Ryan O’Byrne – Andreï Markov – Hal Gill

Gardiens

Carey Price – Jaroslav Halak

Ajouts notables en cours de saison

Marc-André Bergeron, Roman Hamrlik, Benoit Pouliot, Sergei Kostitsyn

Saison 2010-2011

Résultat: Défaite en sept matchs contre les Bruins en première ronde

Attaquants

Dustin Boyd – Mathieu Darche – Lars Eller – Brian Gionta – Scott Gomez – Jeff Halpern – Andreï Kostitsyn – Maxim Lapierre – Travis Moen – Tomas Plekanec – Benoit Pouliot – Tom Pyatt



Défenseurs

Hal Gill – Josh Gorges – Ryan O’Byrne – Alexandre Picard – Jaroslav Spacek – P.K Subban



Gardiens



Carey Price – Alex Auld



Ajouts notables en cours de saison

James Wisniewski, David Desharnais, Ryan White

Saison 2011-2012

Résultat: Exclus des séries (15e rang dans l'Est)

Attaquants

Michael Cammalleri – Eric Cole – Mathieu Darche – David Desharnais - Andreas Enggvist – Brian Gionta – Scott Gomez – Andreï Kostitsyn – Travis Moen – Max Pacioretty – Tomas Plekanec

Défenseurs

Chris Campoli – Raphael Diaz – Hal Gill – Josh Gorges – Jaroslav Spacek – Yannick Weber



Gardiens

Carey Price – Peter Budaj

Ajouts notables en cours de saison

Rene Bourque

Saison 2012-2013

Résultat: Défaite en cinq matchs contre les Sénateurs au premier tour

Attaquants

Colby Armstrong – Rene Bourque – Erik Cole – David Desharnais – Max Pacioretty – Alex Galchenyuk – Lars Eller – Brian Gionta – Travis Moen – Tomas Plekanec – Brandon Prust – Ryan White

Défenseurs

Francis Bouillon – Andreï Markov – Raphael Diaz – Alexei Emelin – Josh Gorges – Tomas Kaberle



Gardiens

Carey Price – Peter Budaj

Ajouts notables en cours de saison

Michael Ryder

Saison 2013-2014

Résultat: Défaite en finale d’association contre les Rangers

Attaquants

Rene Bourque – Daniel Brière – David Desharnais – Lars Eller – Alex Galchenyuk – Brendan Gallagher – Brian Gionta – Travis Moen – Max Pacioretty – George Parros – Tomas Plekanec – Brendan Prust

Défenseurs

Raphael Diaz – Josh Georges – Andreï Markov – P.K Subban – Jarred Tinordi – Francis Bouillon



Gardiens

Carey Price – Peter Budaj

Ajouts notables en cours de saison

Thomas Vanek, Dale Weise

Saison 2014-2015

Résultat: Défaite en six matchs contre le Lightning au deuxième tour

Attaquants

Rene Bourque – David Desharnais – Jiri Sekac – Lars Eller – Alex Galchenyuk - Brendan Gallagher – Manny Malhotra – P.A Parenteau – Max Pacioretty – Tomas Plekanec – Brandon Prust – Dale Weise



Défenseurs

Alexei Emelin – Tom Gilbert – Nathan Beaulieu – P.K Subban – Mike Weaver – Andreï Markov



Gardiens

Carey Price – Dustin Tokarski

Ajouts notables en cours de saison

Sergeï Gonchar, Brian Flynn, Torrey Mitchell

Saison 2015-2016

Résultat: Exclus des séries (13e rang dans l'Est)

Attaquants

David Desharnais – Devante Smith-Pelly – Lars Eller – Tomas Fleischmann – Brian Flynn – Alex Galchenyuk – Brendan Gallagher – Torrey Mitchell – Max Pacioretty – Tomas Plekanec – Alex Semin – Dale Weise

Défenseurs

Alexei Emelin – Tom Gilbert – Nathan Beaulieu – P.K Subban – Jeff Petry – Andreï Markov



Gardiens

Carey Price – Dustin Tokarski

Ajouts notables en cours de saison

Phillip Danault, Paul Byron, Sven Andrighetto, Mark Barbeirio

Saison 2016-2017

Résultat: Défaite en six matchs contre les Rangers au premier tour

Attaquants

Paul Byron – Daniel Carr – Phillip Danault – David Desharnais – Alex Galchenyuk – Brendan Gallagher – Artturi Lehkonen – Torrey Mitchell – Max Pacioretty – Tomas Plekanec – Alexander Radulov – Andrew Shaw



Défenseurs

Shea Weber – Mikhail Sergachev – Greg Pateryn – Andreï Markov – Alexei Emelin – Nathan Beaulieu



Gardiens

Carey Price – Al Montoya

Ajouts notables en cours de saison: -

Saison 2017-2018

Résultat: Exclus des séries (14e rang dans l'Est)

Attaquants

Paul Byron – Phillip Danault – Jacob de la Rose – Alex Galchenyuk – Brendan Gallagher – Artturi Lehkonen – Jonathan Drouin – Byron Froese – Ales Hemsky – Charles Hudon - Tomas Plekanec – Max Pacioretty – Andrew Shaw



Défenseurs

Karl Alzner – Jordie Benn – Victor Mete – Jeff Petry – Mark Streit – Shea Weber



Gardiens

Carey Price – Antti Niemi – Charlie Lindgren

Ajouts notables en cours de saison: -

Saison 2018-2019

Résultat: Exclus des séries (9e rang dans l'Est)



Attaquants

Tomas Tatar – Phillip Danault – Brendan Gallagher - Jonathan Drouin – Jesperi Kotkaniemi – Joel Armia - Artturi Lehkonen – Max Domi – Paul Byron - Charles Hudon – Matthew Peca – Andrew Shaw

Défenseurs

Victor Mete – Jeff Petry - Mike Reilly – Noah Juulsen - Xavier Ouellet – Jordie Benn

Gardiens

Carey Price – Antti Niemi

Ajouts notables en cours de saison: -